Az Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.09.2023 11:18

Depremzede balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Hatay'daki depremzede balıkçılar, Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 16 Eylül'de "vira bismillah" demeye hazırlanıyor.

Depremzede balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da balıkçılar, afetin olumsuz etkilerine rağmen hasret kaldıkları denize kavuşmak için gün sayıyor.

Balıkçılar, Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 16 Eylül öncesi ağlarını tamir ediyor, bakım, boya ve yenileme işlemi yaptıkları teknelerini suya indiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılara desteklerle ilgili müjdesini memnuniyetle karşılayan esnaf, sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Depremzede balıkçılar "vira bismillah" demeye hazırlanıyor

"Kaybettiğimiz canlar içimizi acıttı"

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinden Erkan Sağlamtaş, 26 yıldır balıkçılık yaptığını söyledi.

Depremlerden olumsuz etkilendiklerini dile getiren Sağlamtaş, "Çok ciddi ve ağır bir süreç olan afet, bütün alanlarda olduğu gibi balıkçıları da etkiledi. Önce canımızı sonra sevdiklerimizi, değer verdiklerimizi kurtarmaya çalıştık. Büyük maddi zarara uğradık ama daha da önemlisi kaybettiğimiz canlar içimizi acıttı." diye konuştu.

Sağlamtaş, Akdeniz'de su sıcaklığının yüksek olması nedeniyle av sezonunun diğer bölgelerden daha geç başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir umutla yine ekmeğimizin peşinde, denizlerde olacağız. Devletimiz sağ olsun, yaşadığımız maddi kayıpların telafisi için bizleri desteklemeye uygun buldu. Destekler, özellikle küçük ölçekli balıkçılarımıza çok iyi geldi. Balıkçılarımız memnun. Sezon verimli geçerse toparlanmamız açısından iyi olacak."

"Allah devletten razı olsun"

Kaptan Mithat Eren de 5 kuşaktır geçimlerini balıkçılıktan sağladıklarını, afetten sonra ilk kez denize açılacaklarını anlattı.

Afetzede balıkçılara yönelik destekleri olumlu bulduklarını ifade eden Eren, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklama yapmıştı. Bazı teknelere 3, bazılarına 20, benim tekneme ise 60 bin liralık destek sağlanacak. Allah devletten razı olsun." dedi.

Mustafa Dönmez, "vira bismillah" demek için gün saydıklarını, afetzede balıkçılara verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Balıkçılık Hatay
Sıradaki Haber
Selde kaybolan Esel bebeği arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Rusya Merkez Bankası döviz satışını yaklaşık 10 kat artıracak
11:37
İstanbul'da selden etkilenen hanelere 15 bin lira yardım yapılacak
11:33
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti
11:37
Çin iPhone'u yasakladı
11:33
Orman yangını kaynaklı partiküller hava kalitesini tehdit ediyor
11:23
MEB, "merdiven altı" kurslara karşı ihbar hattı kurdu
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
FOTO FOKUS
İstanbul'u sağanak vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ