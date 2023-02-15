Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremlerde yaralanan 30 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
TSK'nın 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana’dan getirilen 30 yaralı depremzede, sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.
Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti.
Uçuş sırasında yaralılara 18 refakatçi eşlik etti.
Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Deprem İstanbul Türk Silahlı Kuvvetleri
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