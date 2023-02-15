Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 59 kilo 60 gram esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Ankara narkotik ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depremler nedeniyle oluşan yoğun trafikten faydalanarak başkente uyuşturucu sokmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Gölbaşı ilçesinde Niğde Otoyolu gişelerinde 2 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 59 kilo 60 gram esrar ile 8 bin 400 lira ve 300 dolar ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara
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