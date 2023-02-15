Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depremler nedeniyle oluşan yoğun trafikten faydalanarak başkente uyuşturucu sokmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Gölbaşı ilçesinde Niğde Otoyolu gişelerinde 2 kişiyi yakalayan ekipler, şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 59 kilo 60 gram esrar ile 8 bin 400 lira ve 300 dolar ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.