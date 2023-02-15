Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 02:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artçılar sürüyor: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Darende ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma sebep olan iki büyük depremin artçıları sürüyor.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 12,48 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2023-02-15
Saat:02:14:01 TSİ
Enlem:38.616 N
Boylam:37.423 E
Derinlik:12.48 km
Detay:https://t.co/9c25H114uk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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