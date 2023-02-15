Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depreme ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Gözaltına alınan Ö.E., işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.
Etiketler: Deprem
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