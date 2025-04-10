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Türkiye
AA 10.04.2025 11:42

Depremlerde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren emniyet mensuplarının hatıraları, İl Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturulan anı köşesinde yaşatılıyor.

Depremlerde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybeden 39 polis memuru ile görev başında şehit olan bir personelin fotoğrafı, İl Emniyet Müdürünün makam girişinde oluşturulan köşede yer alıyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Vekili Emrullah Karaoğlan, depremin yaşandığı gece nöbetçi müdür olarak görev yaptığını, kentteki tüm gelişmelere anbean tanıklık ettiğini söyledi.

Karaoğlan, 39 emniyet personelinin evlerinde istirahat halindeyken enkaz altında kaldığını, birinin ise Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev başındayken binanın çökmesi sonucu şehit olduğunu ifade etti.

Depremlerde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

Depremde yaşamını yitiren meslektaşlarının anılarını yaşatmak amacıyla anı köşesi oluşturduklarını anlatan Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'taki olayların tamamına şahit olduk. Yani o gece acıydı, açıkçası tek kelimeyle acı ve dramdı. Her yerden ekiplerimizin anonsları geliyordu, yıkım anonsları, yardım anonsları. Cansiperane çalıştık o gün. Depremde bizim teşkilat mensubumuzdan 39'u vefat, 1'i de şehit olmak üzere toplam 40 personelimizi kaybettik. Birçoğu ailesiyle birlikte vefat etti, bir kısmının ise ailesi hayatta kaldı, kendisi vefat etti."

Yardım taleplerine ilişkin olarak yüzlerce telefon aldığını ifade eden Karaoğlan, devletin tüm kurumlarının Kahramanmaraş için seferber olduğunu dile getirdi.

Depremlerde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

"Unutulmasın istedik"

Depremde hayatını kaybeden personelin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Devlet-millet açıkçası o gün el eleydi. Biz bunu yakından, doğrudan, birebir yaşadık o gün. Daha sonra arkadaşlarımızın bu büyük felaketten sonra bir anısı olsun, unutulmasın, bir köşemiz olsun istedik. Arkamızda gördüğünüz fonla birlikte arkadaşlarımızın isimleri ve fotoğrafları burada yaşayacak."

Depremlerde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

Depremde eşi, 4 çocuğu, kız kardeşi, babası ve misafir bir yakınını kaybeden polis memuru Ali Osman Özaslan da anı köşesinde fotoğrafları yer alan mesai arkadaşlarının her birini tanıdığını, hepsinin değerli insanlar olduğunu belirtti.

Özaslan, "Bütün aileni bir anda, 6 saniye içerisinde hepsini kaybediyorsun. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ben, arkada gördüğünüz arkadaşlarımla, neredeyse hepsiyle çalıştım. Bütün hepsini tanıyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsi birbirinden değerli, pırlanta gibi insanlar. Rabbim geride kalanlara sağlık, sıhhat versin, ülkemize de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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