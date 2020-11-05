İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için oluşturulan çadır kentler, yiyecek içecekten ısınmaya, kıyafetten sağlığa kadar verilen hizmetlerle dikkati çekiyor.

Evleri deprem sonucu ağır hasar gören ya da oluşan çatlaklardan korkmaları nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için 6 bölgede oluşturulan çadır alanlarına 4 bin 469 çadır sevk edildi.

Yaklaşık 3 bin çadırın kurulduğu bu alanlarda 8 bin 553 kişi geçici olarak barınıyor. AFAD koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği çadır kentlerde vatandaşların yiyecek içecek, kıyafet, ısınma, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına hızla yanıt veriliyor.

Öte yandan gönüllülerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları da düzenledikleri etkinlik ve atölyelerle çocukların deprem travmasını atlatmasına yardımcı olmaya gayret ediyor.

Kente Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yardımlar, Türk Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 800 çadırın bulunduğu çadır kentte depremden en çok yara alan Bayraklı ilçesinden gelen vatandaşlar geçici olarak barınıyor.

"Devletin yardımlarından çok memnunuz"

Depremden 2 gün sonra evlerinde çatlaklar oluşması nedeniyle çadır kente geldiklerini ifade eden Mustafa Sağlam, devlet yetkililerinin tavsiyesi ile burada bulunduklarını söyledi.

Geldikleri andan itibaren kendilerine her türlü imkanın fazlasıyla sunulduğunu dile getiren Sağlam, "Burada her şey var, hatta fazlasıyla var. Sadece yemekten içmekten bahsetmiyorum. Buraya sağlık imkanları da getirilmiş. Allah razı olsun, inşallah bir daha böyle kötü afetler yaşamayız. İzmir'e, depremden etkilenen insanlara katkı sunanlara teşekkür ederiz." dedi.

Depreme kahvaltı yaptığı sırada yakalandığını anlatan Melik Orbay ise artçılar başlamadan kendilerini dışarıya attıklarını aktardı.

Orbay, ailesindeki yaşlılarla birlikte büyük korku yaşadıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası evimizde kalmaya çok korktuk. Polis ekipleri bize burayı önerdi. Şu an buradayız. Hiçbir eksiğimiz yok. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Soğuk hava nedeniyle bize soba verdiler. Şimdi elektrik sıkıntımız var, onun da kısa sürede giderileceğini umut ediyoruz."

Depremzedelerden Nilgün Karakurt ve Aslı Ümit Beycan da evlerindeki tüm ihtiyaçları burada bulabildiklerini, kendilerine ilgi gösteren tüm yetkililerle bölgeye yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ettiklerini dile getirdi.