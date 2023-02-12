Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları depremin 7'nci gününde sürüyor.

Ekipler, bir haftadır enkaz altında kalan Hafsa Dağcı'yı sıkıştığı yerden yoğun ve titiz çalışmalar sonucu depremin 158. saatinde yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan Dağcı, hastaneye kaldırıldı.

158. saate bir mucize kurtuluş daha oldu.

Hatay’da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı enkazdan kurtarıldı. pic.twitter.com/bJDTeaipoZ