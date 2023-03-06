Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasarın oluştuğu Adıyaman'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Bölgedeki çiftçiler, depremden etkilenseler de havanın ısınmasıyla tarımsal faaliyetlere başladı.

Buğday üreticileri tarlalarını yabancı otlara karşı ilaçlıyor, sebze üreticileri de fide dikiyor. Çobanlar ise koyun ve keçilerini otlatıyor.

"Bazı tarlalarda deprem dolayısıyla çatlaklar ve yarıklar var"

Kahta ilçesinin Çukurtaş köyünde çiftçilik yapan Kadir Türk, 300 dekarda üretim yaptığını söyledi.

Depremin herkesi çok üzdüğünü belirten Türk, "Maalesef deprem hepimizi etkiledi. Hasarımız var ama hayat devam ediyor. Mutlaka birileri uğraşacak, ölenle ölünmüyor. Şimdi buğday tarlalarında yabancı otlar için ilaçlama yapıyorum" dedi.

Bazı tarım arazilerinde depremin etkilerini gördüklerini dile getiren Türk, yabancı ot tespiti için incelediğinde tarlaların da etkilendiğini gördüğünü söyledi.

Türk, "Bazı tarlalarda deprem dolayısıyla çatlaklar ve yarıklar var. Allah'ın işi. Şehirdekiler belki bilmiyor ama çiftçilik olmasa ekmek bulamazlar, hayat olmaz. Ekmek her şey. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ülkemiz, milletimiz için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde sebze üreten Mahmut Suay da depremden etkilendiklerini ancak üretimin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Suay, "Deprem oldu ama bir şekilde hayat devam ediyor. Mutlaka çalışmamız, üretmemiz gerekiyor. Bu sene yaklaşık 8 dönüm yere bostan ekeceğiz. Biber, patlıcan ve salçalık domates var. Yaşayan insanlarımız için üretmek lazım. İnsanlar mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.