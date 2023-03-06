Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Damal-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde başlatılan karla mücadele çalışması tamamlanarak ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve tipinin etkisini halen sürdürdüğünü, sürücülerin tedbirli olması gerektiğini aktardı.