Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer’e 4 gün sonra ulaşılabildi. Mermer, ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkartılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Başından ve sırtından yara alan Onur Mermer, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için enkazlara gitti. Enkazlarda çalışarak ekiplere yardımcı oluyor.

[Fotoğraf: İHA]

83'üncü saatte kurtarıldı

Depremin 4'üncü günü 83’üncü saatte kurtulduğunu belirten 23 yaşındaki Onur Mermer, “Hastanede 4-5 saat tedavi gördükten sonra taburcu olup eve gittim. Fakat, yakınlarım enkaz altında olduğu için dayanamayıp enkaz yerine geldim. Enkazdaki çalışmalara yardım ediyorum. Allah’a çok şükür iyiyim bu günlerde geçecek” diye konuştu.