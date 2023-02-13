Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardımların yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden de yardımlar geliyor.

Avrupa'dan gelen yardımların kara yolundan yurda giriş noktasını ise Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala sınır kapıları oluşturuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Türklerin yoğunlukta yaşadığı Almanya başta olmak üzere Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek ve birçok Avrupa ülkesinden yola çıkan TIR'lar, giysiden yiyeceğe birçok yardım malzemesini Türkiye'ye getiriyor.

Gümrük yetkilileri, bugüne kadar Edirne'deki sınır kapılarından 286'sı TIR olmak üzere toplam 528 yardım aracının ülkeye giriş yaptığını kaydetti.

[Fotoğraf: DHA]

Yardımlar TMO Depolarına toplanıyor

Türkiye'ye kara yoluyla gelen yardım araçlarının ilk durağı ise kentte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kullanıma açtığı depolar oluyor.

Depolara getirilen eşyalar, burada çeşidine göre ayrılıp tekrar paketleniyor. Depolarda, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok gönüllü çalışıyor. Paketlenen yardımlar, ihtiyaç olan bölgeye gönderilmek üzere yola çıkarılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Vatanımıza yardımcı olmak istedik"

TIR şoförü Mehmet Acartürk, Almanya'nın Stuttgart şehrinden yardım malzemesi getirdi.

"Çoğunlukla çocuk malzemeleri var. Oradaki vatandaşlarımız sağ olsunlar bir araya gelerek birçok eşya paketlediler. Yolda gelen araçlar da var, gelirken gördük. Vatanımıza yardımcı olmak istedik. Biz Alman bir firmada çalışıyoruz. Patronumuzdan bir araç istedik. O da sağ olsun verdi. Masrafları da kendisi çekiyor. Bizim gibi birçok arkadaşlarımız var böyle yardımcı olan."

[Fotoğraf: DHA]

"Ufak da olsa yardımımız olsun diye yollara düştük"

Alkin Aksu da Almanya'nın Münih şehrinden geldi.

"Ufak da olsa bir yardımımız olsun, diye düştük yollara. Çok şükür sağ salim geldik. Gönüllü olarak geliyorum. Onların yaşadığı acıları biz de yaşıyoruz. Aklımız sürekli onlarda, onun da psikolojik bir zorluğu var. Biz de elimizden geldiğince bir gram da olsa yardımımız dokunur düşüncesiyle çıktık yollara."

Aksu, yollarda birçok yardım aracı gördüğünü söyledi.

"Ben şahsen yolda en az 20-25 araç gördüm buraya gelirken. Yoğun bir şekilde yardım var. TIR'ı orada yarım saatte yüklediler. O kadar büyük bir kalabalık vardı. Türk milleti olarak seferber oldular orada. Oradakiler de psikolojik açıdan aynı acıları hissediyorlar."