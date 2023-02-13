Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşecek.

Deprem bölgesinde bugün havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Malatya, puslu en düşük -11 , en yüksek -1 derece.

Kahramanmaraş, az bulutlu en düşük -1 , en yüksek 5 derece.

Diyarbakır, az bulutlu en düşük -5 , en yüksek 5 derece.

Adıyaman, az bulutlu en düşük -4 , en yüksek 6 derece.

Osmaniye, az bulutlu en düşük 2 , en yüksek 14 derece.

Adana, az bulutlu en düşük 4 , en yüksek 15 derece.

Gaziantep, az bulutlu en düşük -3 , en yüksek 7 derece.

Şanlıurfa, az bulutlu en düşük -1 , en yüksek 8 derece.

Kilis, az bulutlu en düşük -1 , en yüksek 10 derece.

Hatay, az bulutlu en düşük 0 , en yüksek 12 derece.