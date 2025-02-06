Depremde hasar gören Urfa Kalesi'nde restorasyona başlandı

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen, sur duvarlarının milattan sonra 9. yüzyılda Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen Urfa Kalesi'nin bazı bölümleri, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gördü.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nin güneyindeki Dambak Tepesi'nde yer alan kalenin zarar gören bölümlerinin onarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığınca çalışma başlatıldı.

İlk etapta projeleri hazırlanan, bazı bölümlerinde arkeolojik kazılar yapılan kalenin restorasyon ihale süreci geçen yıl eylül ayında tamamlandı.

Yer tesliminin ardından kısa süre önce iskelelerin kurulduğu kalede restorasyonun 2026'nın ilk aylarında bitirilmesi planlanıyor.

"Dış surlarda, burçlarda restorasyonu yapıyoruz"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, kalede 5 yıldır arkeolojik kazıların devam ettiğini söyledi.

Kalede deprem nedeniyle hasar gören yerlerin restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Deprem döneminde kalemizde kısmi bir hasar oluşmuştu. Buna müdahale edebilmek adına rölöve ve restorasyon projeleri tamamlandı. Bir de bazı noktalarda müdahale etmek için arkeolojik kazılar yapmamız gerekiyordu. Bu çalışmaların ardından 2024'ün son aylarında ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Şu anda da iskele kurulumuyla kalede restorasyon çalışmalarına başlamış olduk. 2026'nın ilk aylarında projeyi tamamlayıp kaleyi ziyaretçilerimizle buluşturacağız."

Urfa Kalesi'ndeki restorasyonun önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Aslan, "Deprem kaynaklı dış surlarda ve burçlarda restorasyonu yapıyoruz. Bir de arkeolojik kazıyla ortaya çıkan geçmiş döneme ait mimari yapıların tekrardan ayağa kaldırılması çalışmaları var. Urfa Kalesi'ndeki restorasyonu bu anlamda iki açıdan incelemek ve bilmek gerekiyor." dedi.