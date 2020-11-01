AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.35 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 50 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 896 kişiden 682'si taburcu edildi, 214 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.