6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.

[Fotoğraf: İHA]