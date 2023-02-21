Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Depremde ağır hasarlı binada kombi patladı, dev buz sarkıtları oluştu
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu Malatya’da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.
[Fotoğraf: İHA]
Son Haberler
- 15:56
- 15:55
- 15:47
- 15:35
- 16:08
Sıradaki Haber
Enkazdaki hayat ağacı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz