Bölgede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine dün Antakya ilçesine bağlı kırsal Üzümdalı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yıkıntıların arasında canlı hayvanın bulunduğu bildirildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin de aralarında olduğu ekip, ihbarı değerlendirdi. Ekskavatör ve Bakanlığın teknik ekibinin balyoz kullanarak kırdığı beton bloğun altından bir sığır, yaralı olarak çıkarıldı.

Hayvan, veteriner hekimlerin ilk müdahalesinin ardından sahibine teslim edildi.

Ayrıca, sığırın bundan sonraki tedavi süreci hakkında hayvan sahibine bilgi verildi.