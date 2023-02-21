Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Enkazdaki hayat ağacı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan fotoğraf albümleri ağaç üzerine asılarak ölümsüzleştirildi. Şimdi onlardan geriye fotoğraflar kaldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki binaların enkazlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar esnasında enkazların arasında bulunan ailelere ait albümler ve fotoğraflar belirli noktalarda bekletiliyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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