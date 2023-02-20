Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutluay....

"Yedi Güzel Adam" bu tarihi lisede eğitim aldı.

Tarihi lise Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gördü.

Şehrin simge noktalarından olan lise, Pazarcık merkezli depremde aldığı hasardan dolayı kapatıldı.

1863 yılında inşa edilen bina ilk kez büyük hasar aldı

Bugün "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi" olan Tarihi Maraş Lisesi 1863 yılında Protestan Okulu olarak açıldı. 1933 yılında ise şehrin ilk eğitim kurumu oldu. Yıllar içinde pek çok afet gördü ama en büyük yıkımı 6 Şubat'ta yaşadı.

Kahramanmaraş'ta çekimleri yapılan "Yedi Güzel Adam"ın hayatını anlatan dizi 2014 yılında TRT 1'de izleyiciyle buluşmuştu.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Fatih Karadavut

Dron: Tahsin Özkan