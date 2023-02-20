Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bir binanın yıkılma anı güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, Zapçıoğlu Mahallesi'ndeki 7 katlı Yetiş Apartmanı ikinci depremde yıkıldı.
13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yolda bulunan insanların deprem anında kaçışması, binadan çıkan iki kişinin sokağa doğru koşması, binanın yıkılması ve toz bulutu görülüyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Malatya
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