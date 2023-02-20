Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına sebep oldu
Bartın'da sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli yağış ve eriyen karların etkisiyle taşkın meydana geldi.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi.
Geçen hafta yağan karlar da eriyince Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı. Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş Köprüsü, su altında kaldığı için trafiğe kapanırken, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Etiketler: Bartın Sağanak Kar Yağışı
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