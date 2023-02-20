Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi.

Geçen hafta yağan karlar da eriyince Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı. Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş Köprüsü, su altında kaldığı için trafiğe kapanırken, köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.