Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri hem binlerce can kaybına neden oldu, hem de 11 şehirde on binlerce yapı ve doğal yaşama zarar verdi.

Dağları ve vadileri ikiye bölen fay kırıkları, ahır ve barınaklardaki hayvanları da telef etti. Yaşam için hayati önem arz eden arılar da felaketin en ağır hasarı ile yüz yüze geldi.

İkinci depremin merkezi Elbistan’a bağlı Köseyahya Mahallesi’nde, Ziraat Mühendisi Hüseyin Bor’a ait olan 500 kovandaki arıların tamamına yakını depremlerle birlikte telef oldu.

1994 yılından itibaren mahalleye yakın Remik Yaylası’ndaki kekik, keven ve çakşır gibi endemik türler başta olmak üzere zengin bir florada arıcılık yapan Bor, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"Depremle birlikte arılar büyük panik yaşamış"

"Bu normal bir telefat değil" diyen Ziraat Mühendisi Hüseyin Bor, "Arılar, kovanlarda kış salkımı dediğimiz pozisyonda duruyordu. Birinci depremde kış salkımından kopan arılar öldü. Balları olmasına rağmen salkımdaki kalan arılar da kendisini koruyamamış ve kurtaramamış. Arılar açlıktan ölmedi. Dağılmış durumda arılar. Depremle birlikte arılar büyük panik yaşamış. Arı nereye gideceğini bilememiş. Bir kısmı tabana çökmüş. Her türlü bakımı yapılmış bir kovan. Eksi 15 derece soğukta da kendini kurtaramamış. Bu, normal bir ölüm değil" şeklinde konuştu.