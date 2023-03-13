Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'nin, Boztepe Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti.
İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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