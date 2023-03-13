İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S'nin, Boztepe Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu tespit etti.

İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.