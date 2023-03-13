6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te 1 milyon 300 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

3 ildeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda hasar tespiti yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sağlam raporu verdiği okullarda eğitime başladı.

Bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde de prefabrik okullar kuruldu.

Kahramanmaraş

Depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 662 bin 502 öğrenci için ders zili çaldı.

Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.

Adana

Adana'da öğrenciler dersbaşı yaptı. Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı.

Osmaniye

Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci için ders zili çaldı.

Bakanlık, 13 Mart Pazartesi okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

Diğer illerde okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde okula giden öğrenciler, eğitimlerine 27 Mart'ta başlayacak.