Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nurdağı'nda çadır çalan şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere getirilen çadır ve halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Belpinar Mahallesi'ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, 45 yaşındaki M.K'nin merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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