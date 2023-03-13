Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis sebebiyle araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı uyararak, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Etiketler: Bolu Hava Durumu
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