Deprem nedeniyle Adıyaman'da 7 kişi yaralandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İlçeye bağlı Yenibardak köyünde deprem esnasında evlerinin balkonundan atlayan ve bazı toprak evlerin çökmesi sonucu toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.