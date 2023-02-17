Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 18:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde her sabah sıcak süt dağıtıyor
Afet bölgesinde yaraların sarılması için Türkiye tek yürek oldu. Birçok kişi imkanlarını seferber etti. Kahramanmaraş'ta inekleri olan bir vatandaş da, depremzedelere ve görevlilere her sabah sıcak süt ikram ediyor.
Her sabah erkenden ineklerini sağıyor, depremzedelere ve görevlilere süt dağıtıyor.
Besici Ahmet İğde, afetin yaralarını emeğiyle sarıyor.
12 kilometre uzaktaki köyde sağdığı sütleri arabasına yerleştiriyor. Kahramanmaraş'ın merkezine gelerek depremzedelere ikram ediyor.
Besici Ahmet İğde, şu şekilde konuştu:
"Yusufhacılı köyündeki ineklerimi sağıp, pişirip burada ikram ediyorum. Genel olarak çalışan gruplara, polis, asker arkadaşlarımıza ikramda bulunuyoruz. Çıkmak zorundayım, bunu yapmak zorundayım, ben kendimi öyle hissediyorum. Devletimiz yanımızda, milletimiz yanımızda biz ne isteyelim."
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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