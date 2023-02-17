Her sabah erkenden ineklerini sağıyor, depremzedelere ve görevlilere süt dağıtıyor.

Besici Ahmet İğde, afetin yaralarını emeğiyle sarıyor.

12 kilometre uzaktaki köyde sağdığı sütleri arabasına yerleştiriyor. Kahramanmaraş'ın merkezine gelerek depremzedelere ikram ediyor.

Besici Ahmet İğde, şu şekilde konuştu:

"Yusufhacılı köyündeki ineklerimi sağıp, pişirip burada ikram ediyorum. Genel olarak çalışan gruplara, polis, asker arkadaşlarımıza ikramda bulunuyoruz. Çıkmak zorundayım, bunu yapmak zorundayım, ben kendimi öyle hissediyorum. Devletimiz yanımızda, milletimiz yanımızda biz ne isteyelim."