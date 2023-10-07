Depozitonun kiraya göre artmasını isten ev sahibi icra takibi başlattı

Edirne'de yaşayan F.S, 4 yıl önce kent merkezindeki bir dairesini aylık 1600 liraya K.M'ye kiraladı.

K.M, kiranın yanı sıra bir aylık depozito bedeli olan 1600 lirayı da ev sahibine verdi.

Taraflar, 4 yıl boyunca her yeni yıl kirada artış yaparak ev sahibi-kiracı ilişkisini sorunsuz sürdürdü.

Ev sahibi ve kiracı 4 ay önce bir araya gelerek kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaştı. Daha sonra ev sahibi F.S, kiracısına noter kanalıyla ihbarname göndererek 4 yıl önce verdiği depozito bedelinin de yeni kira oranı olan 5 bin liraya göre yatırılmasını talep etti.

İhtarnameyi alan K.M, talebe olumlu yanıt vermeyince ev sahibi icra takibi başlattı. Bunun üzerine K.M. de avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.