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Türkiye
AA 07.10.2023 12:25

Depozitonun kiraya göre artmasını isten ev sahibi icra takibi başlattı

Edirne'de, kiracısının 4 yıl önce verdiği depozite bedelinin yeni kiraya göre düzenlenmesini talep eden ev sahibi olumlu yanıt almayınca icra takibi başlattı.

Depozitonun kiraya göre artmasını isten ev sahibi icra takibi başlattı

Edirne'de yaşayan F.S, 4 yıl önce kent merkezindeki bir dairesini aylık 1600 liraya K.M'ye kiraladı.

K.M, kiranın yanı sıra bir aylık depozito bedeli olan 1600 lirayı da ev sahibine verdi.

Taraflar, 4 yıl boyunca her yeni yıl kirada artış yaparak ev sahibi-kiracı ilişkisini sorunsuz sürdürdü.

Ev sahibi ve kiracı 4 ay önce bir araya gelerek kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaştı. Daha sonra ev sahibi F.S, kiracısına noter kanalıyla ihbarname göndererek 4 yıl önce verdiği depozito bedelinin de yeni kira oranı olan 5 bin liraya göre yatırılmasını talep etti.

İhtarnameyi alan K.M, talebe olumlu yanıt vermeyince ev sahibi icra takibi başlattı. Bunun üzerine K.M. de avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu.

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