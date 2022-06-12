Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli'de park halindeki araca yılan girdi
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de park halindeki hafif ticari araca giren yılan, paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin aracın tekerini sökerek ulaşabildiği yılan, doğal ortamına bırakıldı.
Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araca bir yılan girdiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, aracın alt aksamına gizlenen yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
Aracın arka tekerlerinden birisini söken itfaiye ekipleri, yılanı gizlendiği bölgeden çıkardı. Paniğe neden olan yılan, doğaya bırakılmak üzere götürüldü.
Etiketler: Denizli
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