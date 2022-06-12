Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araca bir yılan girdiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, aracın alt aksamına gizlenen yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Aracın arka tekerlerinden birisini söken itfaiye ekipleri, yılanı gizlendiği bölgeden çıkardı. Paniğe neden olan yılan, doğaya bırakılmak üzere götürüldü.