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Türkiye
AA 16.10.2023 13:17

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Hüdai C. yönetimindeki otomobil, Duacılı Mahallesi'ndeki Tuğla Ocağı mevkisinde şarampole devrildi. Takla atan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

​​​​​​​Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan Onur Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü ile yolcular Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ümit Keklik de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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