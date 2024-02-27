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Türkiye
AA 27.02.2024 20:39

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Özsoydan'ın kayalık arazide cansız bedeni bulundu.

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: İHA]

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi mevkiinde dron ile yapılan tarama sırasında 37 yaşındaki Süleyman Özsoydan'a ait izler tespit edildi.

Ekipler, yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıkların alt bölümünde Özsoydan'ın cansız bedenini buldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bölgeden çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Özsoydan, kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.

Bugün devam eden çalışmalarda termal dron ve iz takip köpekleri de kullanılmıştı.

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