Belediye tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde koronavirüs salgınında görev yapan sağlık personelini temsil eden heykellerin de bulunduğu bir park inşa edildi.

Henüz resmi açılışı yapılmayan parkta yer alan beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli gören vatandaşlar, heykellerin sağlık çalışanlarını temsil edemeyeceğini söyleyerek, belediyeyi eleştirdi.

"Daha güzel ve modern heykeller yapılmalı"

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, sağlıkçıları temsilen yapılan heykellerin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Heykellere sosyal medyada tepkiler geldiğini savunan Aki, "Sağlık çalışanlarımız virüse karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Onların şefkatini, gülen yüzünü ve samimiyetini temsil eden daha güzel ve modern heykeller yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise parkın sağlık çalışanlarına saygı için inşa edildiğini anlatarak, "Parkın içindeki heykeller sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır" dedi.