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Türkiye
AA 19.06.2023 05:27

Denizli'de bebeğinin yanında kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evindeki banyoda 8 aylık bebeğinin yanında ölü bulunan kadının kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Denizli'de bebeğinin yanında kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi

Fatih Mahallesi 1903 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan ve özel bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Nazlı Nalcı Çaray'dan (32) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Komşuların da bebeğin sürekli ağladığını duyduklarını belirtmesi üzerine eve çilingir yardımıyla giren ekipler, banyoda hareketsiz yatan Çaray'ı ve yanında ağlayan 8 aylık bebeğini buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopsi sonucu kadının kalp krizi kaynaklı hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık durumu iyi olan bebek, yakınlarına teslim edildi.

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