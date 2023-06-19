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Türkiye
TRT Haber 19.06.2023 03:37

Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 1 saat sonra da Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 3,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

 

Yaklaşık bir saat sonra Kahramanmaraş sallandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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