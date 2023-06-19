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Türkiye
AA 19.06.2023 03:10

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı yaşayan bebek içim havalandı

Ağrı'da solunum sıkıntısı yaşayan bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Batman'a sevk edildi.

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı yaşayan bebek içim havalandı
[Fotograf: AA]

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 2 kilo 300 gram ağırlığındaki bebek G.C, solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi.

Kontrollerde bebekte diyafram fıtığı tespiti üzerine Ağrı 112 Komuta Kontrol Merkezine sevk talebi bildirildi.

Görüşmelerin ardından Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans planlandı.

Hastane bahçesinden alınan bebek G.C, helikopter ambulansla Batman'daki bir hastaneye sevki sağlandı.

Bu arada yapımı tamamlanan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki helikopter pisti ilk defa kullanıldı.

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