Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu 15 Nisan Cuma günü sona eriyor.

Yasak öncesi denize açılan balıkçılar, bu dönem için son kez ağlarını suya bırakırken, sezonun son balıkları da tezgahlardaki yerini aldı.

Av sezonunu erken kapatan bazı balıkçılar ise, hem teknelerini hem de ağlarını onarmaya başladı.

"Herkese göre balık var"

Balık fiyatları hakkında bilgi veren Erhan Gün "Tezgahlara istavrit, çinekop, hamsi her çeşit balık geliyor. Mazot yüksek olduğu için haliyle maliyetlere de yansıyor. Tezgahta çupra var. Tanesi 350-400 gram, levrekler var yine aynı gramajda. Deniz levreği, çuprası, mezgit, barbun geliyor. Balıktaki olay çeşitlilik fazla olduğu için herkese göre balık var" diye konuştu.

"Av sezonu kapandı, şimdi ağlar çok yıprandı"

Ağların çok yıprandığını belirten Cemal Kıran, "Av sezonu kapandı şimdi ağlar çok yıprandı. Şimdi tamir ediyoruz. Bu tamir işi de 2-3 ay sürer" açıklamasını yaptı.