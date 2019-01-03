Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de geride kalan yılda, 96 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi, yasa dışı göçü organize ettikleri iddiasıyla 87 organizatör gözaltına alındı.

Daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa'ya gitmek için "umuda yolculuğa" çıkan düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişimleri sürüyor.

2018’de yüzde 21,6 artış gösterdi

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları denizler, emniyet ve jandarma birimleri ise karada yasa dışı göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2018'de Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı. Denizlerde 2017'de 21 bin 937 kişi yakalanırken, 2018'de bu sayı önceki yıla göre yüzde 21,6 artış gösterdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de bir önceki yıla göre artış gösteren düzensiz göç, beraberinde ölümleri de getirdi.

Bindikleri deniz araçlarının batması veya alabora olması sonucu 2017'de boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 56 iken bu sayı 2018'de 96'ya yükseldi.

Düzensiz göçü organize ettikleri iddiasıyla 87 organizatör gözaltına alındı.

Denizlerdeki göçün yüzde 95'i Ege'de

Bu arada, düzensiz göçün büyük kısmı Yunanistan'a yakınlığı nedeniyle Ege Denizi üzerinden gerçekleşti. 2018 yılında yakalanan göçmenlerin yüzde 95'ine denk gelen 25 bin 398'i Ege Denizi'nde yakalandı.

Denizlerde 96 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bunlardan 65'inin ölümü Ege Denizi'nde gerçekleşti.

Kaynak: AA