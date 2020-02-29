Antalya'nın Aksu İlçesinde sahile vuran dev plastik boruyu vatandaşlar fark etti. Yerinden oynatılamayan dev boru için iş makinesi ve traktör getirildi. Önce ikiye bölünen boru traktör desteği ile yerinden oynatıldı. Ardından iş makinesi ile kıyıya çekildi.

Nereden geldiği bilinmeyen borunun bulunduğu yerden alınması için de çalışma başlatıldı.