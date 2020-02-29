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Denizden 200 metre boru çıktı
Antalya'da denizden 200 metrelik dev boru çıktı. Görenleri şaşırtan boru, traktör ve iş makinesiyle kıyıya çekildi.
Antalya'nın Aksu İlçesinde sahile vuran dev plastik boruyu vatandaşlar fark etti. Yerinden oynatılamayan dev boru için iş makinesi ve traktör getirildi. Önce ikiye bölünen boru traktör desteği ile yerinden oynatıldı. Ardından iş makinesi ile kıyıya çekildi.
Nereden geldiği bilinmeyen borunun bulunduğu yerden alınması için de çalışma başlatıldı.
Etiketler: antalya aksu 200 metrelik boruSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 20:49
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