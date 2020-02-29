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Bakan Soylu'dan yaralı askerlere moral ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in Hatay'ın Antakya ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Bakan Soylu daha sonra aynı saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu onlara moral verdi.
Etiketler: idlib yaralı askerler bakan soylu ziyaretSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:11
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