İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muhammed Ali Özer'in Hatay'ın Antakya ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Bakan Soylu daha sonra aynı saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu onlara moral verdi.