Bursa Gemlik'te 10 arkadaşın tekne gezintisi faciayla sonuçlandı. Kurşunlu Limanı açıklarında 3 kişi yüzmek için denize girdi. O sırada motoru arızalan tekne sürüklenmeye başlarken denizdekiler de akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Yardım çağrıları üzerine ekipler tekneye ulaşarak 7 kişiyi karaya çıkarttı.

Denizde kaybolan 3 kişi için de arama çalışması başlatıldı.

12 saat sonra kurtarıldı

Uzun süre denizin içinde kurtarılmayı bekleyenler arasında ilk olarak Yaman Şipka'ya ulaşıldı.

Boğulmaktan kurtulan Yaman Şipka, TRT Haber'in canlı yayınına katıldı.

Hem arkadaşlarının, hem de babasının acısını yaşıyor

Şipka'nın dram içinde dram yaşadığı ortaya çıktı. Arkadaşlarının acısıyla baş etmeye çalışırken bir acı haber de babasından geldi.

Şipka, "Babam kalp krizi geçirmiş paldır küldür hastane. Babamı kaybettik. Bu hakikaten kendi kurtulmana mı sevinirsin, 2 arkadaşının riskli pozisyonuna ve üstüne babayı kaybetmek. Tam bir duygu karmaşası çok enteresan. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

12 saat süren mücadelesini TRT Haber'e anlattı

Şipka, 12 saat boyunca verdiği denizdeki yaşam savaşını da şu sözlerle anlattı:

"Denizde kalırsan su yutmaman gerektiğini, mideyi şişirir. Efor sarf etmemek gerektiğini kurtarılana kadar ona göre hareket etmek gerektiğini, bunlar birleşince mucize ortaya çıktı."

Kıyıya vuran cesedi vatandaşlar fark etti

Arama çalışmaları devam ederken, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde bir kadının cesedinin kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, boğulan kadının cesedini Mudanya Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra yapılan araştırmada, cesedin Natalie Sincan'a ait olduğu belirlendi.

Rus uyruklu kadının eşi Serdar Sincan'ın bulunması için ekiplerin havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Huzeyfe özdemir