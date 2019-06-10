Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden dün akşam saatlerinde denize açılan 10 kişiden, Yaman Şipka ile Serdar Sincan ve Rus uyruklu eşi Natalie Sincan, yüzmek için suya atladı.

Bu sırada diğer kişiler, teknenin arızalandığını ve sürüklenmeye başladığını fark ederek sahil güvenlik ekiplerini arayıp yardım istedi.

Bölgeye ulaşarak teknedeki 7 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkaran ekipler, gece karanlığında yüzerken kaybolan diğer 3 kişiyi arama çalışması başlattı.

Gece boyu suda kalan kişinin sağlık durumu iyi

Arama çalışmalarına, rüzgarın yol açtığı olumsuz koşullar ve gece karanlığı nedeniyle ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayan arama çalışmalarında Yaman Şipka, Altıntaş mevkisinde denizde bulundu.

Ekiplerce Kurşunlu Yat Limanı'na getirilen Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik'e ait donanımlı 2 bot, helikopter ve özel eğitimli dalgıç timi de katıldı.

Kıyıya vuran cesedi vatandaşlar fark etti

Arama çalışmaları devam ederken, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde bir kadının cesedinin kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, boğulan kadının cesedini Mudanya Devlet Hastanesine götürdü. Daha sonra yapılan araştırmada, cesedin Natalie Sincan'a ait olduğu belirlendi.

Rus uyruklu kadının eşi Serdar Sincan'ın bulunması için ekiplerin havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

"Üşümemek için denizin içinde kalmış"

Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'nde denizin yüzeyinde sağ bulunan Yaman Şipka'nın arkadaşı Onur Gücü, Şipka'nın kayıp olarak arandığı 12 saatte zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Yaman Şipka ile görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gücü, şöyle konuştu:

"12 saat süresince denizde hayatta kalmış. Üşümemek için denizin içinde kalmış. Akıntı kendisini Altıntaş mevkisine kadar sürüklemiş. Sağlık durumu iyi. Gece boyunca su içinde kalmış. Akıntıya bırakmış, kendisini çok yormamış. Çok dirayetli bir arkadaş. Yaşama tutunmuş. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Çok şükür kurtuldu."

Kaynak: AA