Bahri F. yönetimindeki minibüs ile Fatih K. idaresindeki belediye otobüsü, Ulus Mahallesi Kılıçali Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Saliha Aker, Firdevs Koçaker, Emine Dikmer, Kamile Ünal, İmiş Karlı, Nimet Kaşdemir ve Ümit Güven ile Aysel, Azra, Muharrem Emir, Azime ve Ayşe Fidan yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysel ve Azra Fidan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Otobüs şoförü Fatih K, gözaltına alındı.

Minibüste bulunanların, ilçeye bağlı Çiğil Yaylası'ndan koyun sağımından döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA