İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk operasyon 29 Mayıs'ta Esenyurt'ta yapıldı. Ekipler, Gaziantep'ten İstanbul'a giden bir tırda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen tırın Esenyurt'ta bir parkta olduğu anlaşıldı.

Dorse şasisindeki zulaya 70 kilo eroin saklamışlar

Adrese giden ekipler bir süre takip yaptı. Uyuşturucu tacirleri tırdaki uyuşturucuyu çıkarmak isterken polis baskın düzenledi. Uyuşturucuyu çıkarmak için dorsenin altına giren bir şüpheli yakalandı, tır şoförü de gözaltına alındı. Uyuşturucuların dorse şasisindeki zulaya saklandığı anlaşıldı. Gizli bölmeyi açan ekipler 70 kilogram eroin ele geçirdi.

Aracın ön koltuğunu keserek özel saklama alanı oluşturmuşlar

İkinci operasyon ise Küçükçekmece'de düzenlendi. Ekipler, Bulgaristan'dan uyuşturucu getiren bir şüpheliyi belirledi. Takip edilen şüphelinin aracı İkitelli'de durduruldu, sürücü gözaltına alındı. Ekipler araçta yaptıkları aramada, ön yolcu koltuğunun alt kısmının kesilerek özel bir saklama alanı haline getirildiği bölgesinde 20 kilogram kokain ele geçirdi.

Şüpheliler, kokainleri roll-on şeklinde satıyordu

Şüphelinin Küçükçekmece'de bir dairede kaldığı belirlendi. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda roll-on olduğu fark edildi. Roll-on'ları açan ekipler, üst kısmın ter kokusuna karşı jel içerdiği ancak alt tarafında kokain olduğunu belirledi. Şüphelilerin, kokainleri roll-on şeklinde sattığı tespit edildi.

Lüks villalarda zehir serası

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen son operasyon ise, Silivri'de yapıldı. Polis ekipleri 3 lüks villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine günlerce takip yaptı. Villaların bazı bölümlerinin özel havalandırma, ışık ve ısı düzenleriyle seraya dönüştürüldüğü anlaşıldı. Tespit çalışmalarının ardından adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler bodrum kata inince Hint keneviri serasıyla karşılaştı. Villalardaki 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmada 250 kilogram ağırlığında 980 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu 15 milyon değerinde

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucunun 15 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA, AA