Çanakkale'de Acil Çağrı Merkezi'ni arayan göçmenler, denizde lastik bot içinde mahsur kaldıklarını anlatarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı Arama Kurtarma Merkezi koordinesinde, Gökçeada ilçesindeki "TCSG-91" ve "TCSG-903" botları ile Eceabat ilçesindeki Akbaş İskelesi'nde konuşlu "Kontrol Bot 4313" görevlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonrası düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot Eceabat'ın 1,5 mil açıklarında bulundu.

Lastik bottaki 38 göçmen kurtarıldı

Lastik bot içinde bulunan 15’i erkek, 6’sı kadın ve 17'si çocuk Afganistan uyruklu 38 kişi buradan alınıp, Kabatepe Limanı'na getirildi.

Göçmeler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.