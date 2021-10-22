Bursa'nın İznik ilçesinin coğrafi tescilli müşküle üzümünde ilk hasat yapıldı. Dayanıklılığı, iri tanesi ve aromasıyla ünlenen üzümde bu yıl kalite ve rekolte, üreticiye umut oldu.

Yılbaşına kadar sürecek hasatta özenle toplanan üzümler, Türkiye'nin dört bir yanındaki pazar ve marketlerdeki yerini alacak.

[Fotoğraf: DHA]

"Bir zincir market 800 ton müşküle üzümü alıyor"

İlk hasada katılan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 2 yıllık çabanın ardından coğrafi tescil sürecini tamamladıklarını söyledi. Bu üzümün İznik yöresine has bir lezzette olduğunu vurgulayan Usta, "Ulusal zincir marketler, coğrafi işaretli ürünlere ilgi gösteriyor. Bir zincir marketimiz şu anda İznik'te 800 ton müşküle üzümü alıyor. Gelecek yıla da üzüm bayramı etkinliği düzenleyeceğiz. Rekolte bu yıl bütün meyvelerimizde çok güzel. Fiyatlar ise bu yıl biraz düşük ancak önümüzdeki senelerde özellikle coğrafi tescilin de etkisiyle daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

"42 bin tonluk üzüm rekoltesinin yarısı İznik'ten"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de şunları söyledi:

"Üzüm çeşitlerimiz oldukça fazla ama İznik ilçesinin Müşküle köyünden ismini alan çeşidimiz var. Bu çeşit, geç olgunlaşan ve hasat edilen bir ürün. Müşkülenin hasadı, diğer üzüm çeşitlerine göre 3-4 hafta daha geç başlıyor. Uzun süre dayanabilen bu üzümün hasadı 4 ay kadar sürecek. Dayanıklı, lezzetli, kendine has aroması olan bir üzüm. İlimizdeki 42 bin tonluk üzüm rekoltesinin yarısı, İznik ilçesinde yapılıyor. Bunun da yüzde 90'a yakını müşküle çeşididir. Bu üzümü çok önemsiyoruz."

"Toptan satış fiyatı 3,5 ile 5 arasında değişiyor"

Aygül, Bursa çiftçisinin daha çok kazanması için çalıştıklarını dile getirerek "Müşküle üzümünde hasat başladı, çiftçimiz için bereketli olsun. Bu ürün, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu sezon ürün fiyatlarında biraz düşüklük var. Bunun da önüne geçmek için yeni alıcı bağlantıları kuracağız. Üzümde dönüm başına 2,5 ton ürün alınıyor. Toptan satış fiyatı 3,5 ile 5 arasında değişiyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Fiyatlar geçen yıla göre biraz düşük"

Üretici Recep Çetin ise müşkülenin en eski üzüm çeşitlerinden biri olduğunu söyledi.

Sarı renkli ve iri taneli bu üzümün sofralara lezzet kattığını anlatan Çetin, "Yaklaşık 4 aylık hasat süresi var. Açık ve örtü altında 4 aya kadar bozulmadan hasat edilebilir. Lezzeti, rengi ve aromasından dolayı coğrafi işaret alındı. Bu durumdan gayet memnunuz. Verim ve kalite gayet güzel ancak fiyatlar geçen yıla göre biraz düşük. Türkiye'nin dört bir yanına üzümlerimizi gönderiyoruz. Bilinen ve sevilen bir çeşit, ilgi görüyoruz" dedi.



