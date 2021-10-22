Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde mermer satılan dükkanda yaşanan olayda, kamyonu ile iş yerine gelen Sinan Çelik, taşıdığı mermerleri indirmeye başladı.

Taşıdığı sırada mermerler Çelik'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları çalışmada, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine yakınları çağrıldı. Çelik'in cansız bedeni ile karşılaşan akrabaları sinir krizi geçirdi.