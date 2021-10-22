Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kaçak 16 milyon 260 bin boş makaron bulundu
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, kaçak 16 milyon 260 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Sakarya'da, polis ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında tespit edilen bir depoda arama yaptı.
Aramalarda, bandrolü bulunmayan 16 milyon 260 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Kaçak ürünlerle ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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