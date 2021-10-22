Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kaftancıoğlu ve avukatları ile müşteki Fahrettin Altun'un avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Canan Kaftancıoğlu, iddianamede özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme gerekçesiyle cezalandırılmasının istendiğini hatırlatarak, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede dahi oturduğunu bilmem. Olaydan bir hafta kadar önce başka bir şahıs tarafından yine müştekinin evinin ve arsanın videosu çekilmiş, sosyal medya aracılığıyla paylaşılmıştır. Onun dahi suç teşkil ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Suçsuzum, özellikle beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Sanık avukatı Hasan Fehmi Demir de müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

"Olayın ardından müvekkilimiz taşınmak zorunda kalmıştır"

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Abdülmelik Yavaşcı, sanığın gösterdiği fotoğrafın müvekkilinin evinin bahçesi olduğunu belirterek, bunun CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasındaki bilirkişi raporunda da bulunduğunu söyledi.

Müvekkilinin hukuka aykırı bir eyleminin olmadığının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararıyla kesinleştiğini vurgulayan avukat Yavaşçı, "Sanık her ne kadar bir talimatı olmadığını beyan etmişse da dosyaya sunacağımız görüntülerde görüleceği üzere verdiği talimat, hem sanık hem de talimatı verdiği Suat Özçağdaş tarafından defalarca ikrar edilmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır. Ayrıca söz konusu olayın meydana gelmesinden sonra müvekkilimiz oradan taşınmak zorunda kalmıştır." diye konuştu.

Avukat Yavaşçı, daha sonra söz konusu görüntülerin yer aldığı flaş belleği mahkemeye sundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Fahrettin Altun ile avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti.

Sanık avukatının da delillerini sunmasının ardından müşteki avukatının sunduğu videonun birlikte değerlendirilmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de aynı partiye mensup 2 kişiyle Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne giderek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alıp kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği belirtiliyor.

Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedilen iddianamede, müşteki Fahrettin Altun'un da avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Suat Özçağdaş'ın bu eyleme sanık Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirterek şikayetçi olduğu anlatılıyor.

İddianamede, şikayet dilekçesinde bu eylemin delili olarak Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yazdığı yazıların gösterildiği ifade edilerek, sanık Kaftancıoğlu'nun bu nedenle "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan, sanık Canan Kaftancıoğlu aynı konu hakkında "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde başka bir davada da yargılanıyor.