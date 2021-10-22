Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında Karahamzalı Mahallesi'ndeki Acaryayla Camii de zarar görmüştü.

Vali Süleyman Elban, Karahamzalı Mahallesi'ndeki Acaryayla Camii'nin açılışında, geçen yıl kentte çıkan orman yangınlarına değindi.

Devlet ve milletin birlikte yaraları sardığını aktaran Elban, "Zarar gören camimiz hayırseverlerimizin desteğiyle tamamlandı. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Evi yanan vatandaşlarımızın kısa süre içinde evleri yapılmaya başlanacak"

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yangın bölgesindeki 35 köy ve 10 ahırın inşasıyla ilgili tapu ve arsa hisse anlaşmazlıkları nedeniyle uzayan sürecin tamamlandığını belirterek, "Yangın bölgesinde evi yanan vatandaşlarımıza ihalenin yapıldığının, kısa süre içinde evlerin yapımına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından edilen duayla cami yeniden hizmete açıldı.

Caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere Vali Elban ve protokol üyeleri tespih ve seccade hediye etti.

Açılışa AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, siyasi parti temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.